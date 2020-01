Apucarana investe R$ 3 milhões em uniformes e material escolar

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia Municipal de Educação (AME), apresentou ontem (21) os materiais escolares e uniformes que serão utilizados pelos 12 mil alunos da rede municipal de ensino no ano letivo de 2020, bem como os uniformes de trabalho e equipamentos de segurança (EPIs) destinados aos profissionais da educação. O total do investimento, com recursos próprios do município, é de quase R$ 3 milhões.

“No primeiro dia do ano letivo, 5 de fevereiro nos CMEIs e 6 de fevereiro nas escolas municipais, serão entregues material escolar e uniforme em toda rede municipal de ensino para todas as crianças”, assegurou o prefeito Junior da Femac.

Cada criança da educação infantil e ensino fundamental, e da Educação de Jovens e Adultos receberá em quantidade suficiente material correspondente ao ano em que está matriculada. “O material escolar vem somar na qualidade de rede municipal de ensino, pois além de necessário, é mais um incentivo à educação dos nossos alunos. O investimento nos materiais escolares visa à igualdade, qualidade de ensino e também a economia para as famílias”, afirma a secretária da Educação Marli Fernandes, destacando que a principal novidade desse ano é, além do material de inglês, a inclusão do material de espanhol.

Com a preocupação de garantir qualidade de cada item de estudo distribuído aos alunos, com marcas como Faber Castel, Acrilex, o kit de material escolar é composto de apontador, borracha, caderno ecológico aritmético, caderno ecológico de cartografia, caderno ecológico de linguagem, canetas esferográficas (azul, preta e vermelha), cola líquida branca, gizão de cera (caixa com 12 cores), lápis de cor, lápis preto, massa para modelar (caixa com 12 cores), régua 30 cm, tesoura escolar, tinta guache, estojo e pasta. O valor investido somente em material escolar no ano de 2020 é de R$1.199.254,95.

O uniforme escolar, por sua vez, inclui calça, camiseta, bermuda e jaqueta, num investimento de R$ 1.312.950,00.

Falando em nome dos vereadores presentes no evento de apresentação do material escolar e uniformes na sede da AME, o presidente da câmara municipal, Luciano Molina, disse que poucas escolas particulares “têm material dessa qualidade. Tenho orgulho de estar junto de uma gestão que proporciona isso aos alunos. Fornecer material escolar e uniforme não é obrigação, mas sim uma opção que a administração municipal faz em Apucarana.”

O prefeito Junior da Femac reiterou o cuidado da administração municipal com a qualidade do que é fornecido para as crianças. “Tudo aqui é de primeira qualidade. Esse material escolar e esse uniforme representam respeito, dignidade, economia e planejamento. Aprendi com meu avô que todo mundo é importante e é isso que está sendo colocado em prática na gestão Beto Preto”, disse Junior da Femac.

Os equipamentos de segurança individual (EPIs) novos dos trabalhadores da educação também foram apresentados no evento realizado na AME. São botas de segurança em PVC, botina de couro, sapato antiderrapante, luva raspas, sapato antiderrapante, avental de PVC e luvas para alta temperatura. A compra deste material somou R$ 96.882,04.

Ainda foram expostos os uniformes de trabalho, incluindo camiseta (manga comprida e manga curta), dolma, calça e jaleco. O valor investido em uniformes de trabalho foi de R$ 245.023,68. O evento contou com a presença dos vereadores Francylei de Godoi Poim, Luciano Molina e Airton Deco de Araújo, e de secretários municipais.