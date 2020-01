Polícia Civil e ONG resgatam mais um cachorro em Apucarana

A Polícia Civil de Apucarana e a ONG LAR, Luta, Amor e Responsabilidade, resgataram mais um cachorro vítima de maus-tratos na cidade. O animal estava em uma casa no Residencial Parque da Raposa, amarrado com uma corda curta, no sol e sem alimentação.

Conforme o investigador Edson Freitas, a polícia recebeu denúncias de que o animal não conseguia andar pelo quintal, pois a corda era muito curta. "Eu já tinha conversando com o morador da casa, falado que ele deveria melhorar a situação do animal. Mas ele não seguiu as orientações. Voltei com a ONG para realizar o resgate. O cachorro estava amarrado no sol, sem nenhum tipo de mobilidade, não podia nem mexer o pescoço e sem comida," detalha.

O animal foi recolhido e ficará com a ONG até que a justiça determine se será devolvido aos donos ou colocado para adoção. O casal que mora na casa foi intimado e deve responder pelo maus-tratos. "No dia 24 eles devem ir até a delegacia e prestar depoimento. A pessoa que que ter um animal em casa, tem que ter a consciência de que tem que cuidar. Não pode deixar nessa situação," finaliza.