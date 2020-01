Celulares e whisky que seriam entregues aos detentos em Apucarana são apreendidos 

A Polícia Civil de Apucarana confirmou na manhã desta quarta-feira (21), que foram encontrados 23 celulares que seriam entregues aos detentos do minipresídio. O que chama atenção, é o que os aparelhos estavam no Detran, que fica ao lado da cadeia.

Conforme o delegado Marcus Felipe, os celulares foram jogados no telhado do minipresídio, e até uma escada foi encontrada. "O agentes perceberam uma movimentação suspeita dos presos, no final de semana. A Polícia Civil foi chamada e encontramos alguns aparelhos no teto da cadeia. Fizemos uma vistoria e percebemos que os celulares foram jogados do pátio do Detran. Tinha até uma escada para facilitar o acesso de cima da cadeia," informa.

O delegado ainda disse que tentaram entregar aos presos 18 garrafas de whisky, de 250 ml cada. Um vigia deve ser contratado. "Conversamos com o Detran, que já está providenciando um vigia noturno, assim vai evitar que o pátio do órgão seja usado. Os agentes e a polícia estão atentos, e impedindo que esses objetos entrem na cadeia," detalha Marcus Felipe.

A polícia agora investiga para tentar identificar quem está usando o pátio do Detran para arremessar celulares.

"Vamos identificar quem são essas pessoas, e proceder contra eles na forma da lei," finaliza o Delegado.