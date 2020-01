Mulher vê ex com outra mulher e o ameaça com uma faca, em Apucarana

Uma mulher de 50 anos foi detida no início da noite de ontem (21), na Vila Nova, em Apucarana, por ameaçar o ex-marido com uma faca.

De acordo com o boletim da polícia militar (PM), a vítima teria ligado para seu advogado, relatando que estaria trancado em um quarto de sua própria casa, pois a ex-mulher o teria agredido e estaria ameaçando matá-lo com uma faca. A PM foi acionada.



Chegando ao local, a equipe policial foi recebida pela mulher, que informou que mesmo separados, os dois moram no mesmo quintal, em casas distintas, e que combinaram que eles não trariam novos relacionamentos amorosos para dentro de casa. Mesmo assim, ela disse que viu o ex-marido saindo dos fundos de casa com uma outra mulher e se sentiu revoltada, por essa razão teria realizado as ameaças. Ela também quebrou vários objetos dentro da casa do ex-marido.



Eles foram encaminhados para a delegacia da cidade.