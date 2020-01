CCR RodoNorte libera mais uma frente de duplicação na BR-376

Neste início de ano, os motoristas que circulam pela BR-376, entre Ponta Grossa e Apucarana, já podem trafegar pelo novo trecho de duplicação liberado pela concessionária CCR RodoNorte: o novo segmento está localizado na região de Marilândia do Sul, no Norte do Estado, e possui quase 10 quilômetros de extensão – do km 269 ao km 260. Com a liberação de mais este ponto, o trecho entre Ponta Grossa e Apucarana já conta com mais de 100 km duplicados.

Além das pistas duplas, também foi liberado ao tráfego o novo acesso ao município de Marilândia do Sul, no km 266. “Dentro de um tripé que engloba segurança, conforto e fluidez, obras como os novos entroncamentos e acessos, juntamente com as duplicações em si, possibilitam uma evolução em todos aspectos. No caso da segurança, destaca-se especialmente a realização das conversões e acessos em desnível, o que reduz de forma drástica as colisões frontais e transversais”, explica Mauro Bertelli, coordenador de atendimento da CCR RodoNorte.

Uma das marcas da duplicação, inclusive, é a construção de novos dispositivos e entroncamentos, fundamentais para auxiliar no desenvolvimento e na infraestrutura das cidades dos Campos Gerais e Vale do Ivaí. Além de Marilândia do Sul, foram construídos novos entroncamentos rodoviários na região de Ortigueira e Apucarana, além de um novo acesso ao município de Imbaú e ao Aeroporto de Apucarana.

Em andamento

Além dos trechos já liberados em Ponta Grossa, Tibagi, Imbaú, Ortigueira, Marilândia do Sul, Califórnia e Apucarana, juntamente com a Serra do Cadeado, a CCR RodoNorte segue com frentes da duplicação da BR 376 em andamento nas regiões de Mauá da Serra (entre os kms 296 e 269) e do Contorno Sul de Apucarana (entre os kms 232 e 246). Nos trechos em obras, em alguns momentos do dia, é necessária a interdição de uma faixas da rodovia, deixando o fluxo no sistema pare-siga.

Por isso, a concessionária orienta aos motoristas que, se possível, programem sua viagem e consultem as condições de tráfego das rodovias que irá circular. Na CCR RodoNorte, os usuários têm à disposição o site www.rodonorte.com.br e também o telefone 0800 42 1500.