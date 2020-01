Apucarana recebe no domingo (26), um circuito de skate. A primeira etapa 'Capivara Skatesession', acontece na região do Lago Jaboti, das 10h às 19h.

Uma pista simulando obstáculos será montada no estacionamento do 'Jaboticão'. Podem participar skatistas amadores e profissionais. A inscrição é gratuita.

Durante o evento haverá apresentações artísticas. O evento conta com o apoio de uma empresa privada e também contará com a presença do skatista profissional Rogério Febem.