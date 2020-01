Iluminação e recuperação do canal finalizam as obras no Parque Biguaçu

Integrando as ações dos 76 anos de Apucarana, a revitalização do Parque Biguaçu entra na fase final. Atualmente, estão sendo realizadas as obras de instalação da iluminação e também de reforma do canal de pedras por onde passa o córrego Biguaçu. Ao todo, já foram executados 90% dos serviços previstos e a obra deverá ser entregue em fevereiro.

De acordo com o prefeito de Apucarana, Junior da Femac, os serviços estão sendo executados por empresas terceirizadas e coordenados pela Secretaria Municipal de Obras. Somente na iluminação e na reforma do canal estão sendo investidos de cerca de R$ 800 mil. Nesta terça-feira (21/01), os serviços no leito do canal contaram com o auxílio de uma bobcat, utilizada para retirar entulhos e para preparar a base onde será aplicado o concreto.

“O trabalho mantém as características originais do canal. Havia muitos pontos de erosão e outros em que as raízes das árvores danificaram parte da estrutura. Nas laterais, está sendo feita a recomposição das pedras, enquanto o fundo é revestido de concreto nos locais danificados. Também iremos colocar um guarda-corpo nos cerca de 600 metros do canal que passa por dentro do parque, para garantir maior segurança aos visitantes ”, detalha Junior da Femac,

Os serviços de iluminação também estão adiantados, com a instalação de canaletas, conduítes e caixas de passagem. “A iluminação contornará a pista de caminhada e os caminhos internos que foram implantados, abrangendo também a parte externa do parque. Será um sistema moderno, que vai garantir eficiência na iluminação e segurança para as famílias que freqüentam o parque”, frisa o prefeito Júnior da Femac.

Conforme Helligtonn Gomes Martins (Tom), superintendente da Secretaria Municipal de Obras, a revitalização do Parque Biguaçu vem sendo realizada em etapas, envolvendo pista de caminhada em concreto alisado, acessos internos, área de estacionamento, parque infantil, plantio de grama, rampas de acessibilidade, lixeiras, bancos, mesas e reforma de quiosques. “Além da iluminação e da reforma do canal, faltam ainda concluir alguns serviços como a troca do telhado de um quiosque e readequação do banheiro, mas a revitalização está na fase final e acreditamos que será finalizada até fevereiro”, projeta Tom.