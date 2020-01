Cidadãos enfrentam dificuldades para agendar emissão da identidade; saiba como marcar atendimento

Algumas pessoas que moram em Apucarana e também em Arapongas reclamaram que não estão conseguindo agendar atendimento para a emissão da identidade.

O serviço deve ser solicitado através do site da Polícia Civil, pelo link: http://www.institutodeidentificacao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=61

Conforme a chefe do setor de identificação de Apucarana, Sueli Zanoni, o site abre o agendamento nas primeiras horas da manhã, e quando todas as vagas disponíveis no dia já são preenchidas, o sistema não libera outros agendamentos.

"A pessoa tem que acordar bem cedo. Em Apucarana são agendados 20 atendimentos, quando essas vagas são preenchidas, o site automaticamente não agenda mais. Nós estamos em um período de muitos atendimentos, crianças, adultos, então é preciso que as pessoas acordem cedo e agendem no site. Atendemos aqui sem agendamento, somente os idosos, que vamos encaixando entre um atendimento e outro," detalha Sueli.

Em Arapongas é a mesma situação, é preciso agendar pelo site da Polícia Civil, são 30 agendamentos por dia, quando esse número é reservado, o sistema para de agendar.

"Não tem agendamento para o dia seguinte. É preciso mesmo já cedo agendar através do site," repassa Queli Crista Braz, chefe da agência do trabalhador.

Queli ainda explica que o sistema da emissão mudou, que agora as pessoas podem acrescentar na identidade outros dados. "A demanda aumentou muito também, pois as pessoas estão procurando para acrescentar os dados. Agora é possível acrescentar no documento o tipo sanguíneo, a deficiência se possuir alguma, o número do PIS, da CNH, e tudo isso também aumentou a procura para a emissão da identidade," explica.