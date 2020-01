Edição 2020 da “Prova 28” tem recorde de inscritos

Atingindo as expectativas da organização, a 58ª Prova Pedestre XXVIII de Janeiro registrou recorde de inscritos. Ao todo, 3.358 corredores confirmaram participação nos eventos de pedestrianismo organizados pela Secretaria Municipal de Esportes para marcar os 76 anos de Apucarana, sendo 656 atletas para a 21ª Prova Vinteoitinha, direcionada para atletas com até 17 anos de idade, 1.799 atletas para a prova principal de 5 quilômetros e 887 atletas para a prova principal de 10 quilômetros.

Com o mote “Corra em Apucarana, a Capital do Esporte no Paraná”, a edição 2020 da tradicional prova pedestre conta com parceria máster do Governo Federal, através da Caixa Econômica Federal. “Correr faz parte da natureza humana, sendo uma prática recomendada para a qualidade de vida, promoção da saúde e do lazer. A nossa Prova 28 simboliza alegria, festividade, celebração à história de Apucarana, aos pioneiros e a todos que nela viveram e vivem, dando a sua parcela de contribuição para o desenvolvimento. Uma festa do esporte, que este ano celebra o aniversário de 76 anos da cidade, onde abraçamos com muito carinho corredores do Brasil e do Mundo”, enalteceu o prefeito Júnior da Femac.

Diversos atletas de elite do atletismo nacional e internacional efetivaram inscrição, entre eles, os africanos da Equipe Coquinho Fila/Bioleve, coordenada pelo técnico Moacir Marconi, o Coquinho. A secretária Municipal de Esportes, Jossuela Pinheiro, comemorou o recorde e confirmou o lançamento oficial da prova, com a presença dos atletas de elite e patrocinadores para esta quinta-feira (23/01), a partir das 19 horas, no anfiteatro do Colégio São José. “Um momento importante, onde rendemos ainda homenagens a figuras históricas e marcantes do esporte apucaranense”, destaca a secretária.

Aos inscritos, Jossuela pede leitura atenta do regulamento das provas. “Na sexta-feira, das 8 às 18 horas sem parada para o almoço, e no sábado – dia da corrida -, das 8 às 17 horas, no Cine Teatro Fênix, acontece a entrega do “Kit do Atleta”. Em especial aos corredores de Apucarana, peço que procurem retirar o kit já na sexta-feira, deixando o sábado para os corredores que vêm de fora da cidade”, sugeriu.

No sábado, a partir das 14 horas, na Praça Rui Barbosa, está prevista a realização de uma aula de Zumba ao ar livre. “Um “Zumba Class” com todos os professores de Apucarana e região que vão fazer uma festa com atletas que quiserem participar como forma de aquecimento para a corrida”, revelou a secretária.

Os eventos esportivos, que marcam os 76 anos de Apucarana, serão realizados neste sábado (25/01) com largadas da Praça Rui Barbosa. A partir das 16 horas, vão acontecer as disputas da “Vinteointinha” – Sub 09 (500 metros), Sub 11 (1.000 metros), sub 13 (1.000 metros), sub 15 (2.000 metros) e Sub 17 (2.000 metros). A de “5 quilômetros” tem início previsto para às 19 horas e, a de “10 quilômetros”, às 20h15.

Além de medalhas a todos os atletas participantes, serão distribuídos troféus e premiação em dinheiro aos melhores colocados de cada categoria, totalizando cerca de R$ 50 mil em prêmios.

Além do patrocínio máster da Caixa Econômica Federal, a corrida tem patrocínio e apoio da Sanepar, Governo do Paraná, Associação Comercial, Empresarial e de Serviços de Apucarana (Acia), Unimed Apucarana, Construtora Hirose, Facnopar, Faculdade de Apucarana (FAP), Evandro Mourão Personal Trainer, UniCesumar, Unopar e veículos de comunicação da cidade.

Atletas de elite do Brasil e exterior inscritos para a corrida de sábado

Os africanos confirmados para a edição 2020 da Prova 28 de Janeiro são: No masculino, o queniano Nicolas Kimeli Keter, campeão dos 10 Km no Kênia de 2018, vice-campeão da Prova 28 de 2019 e 10º colocado na São Silvestre de 2019, além do tanzaniano Pascal Mombo Sarwat, campeão da Meia Maratona de Raha de 2018 (Tanzânia), 5º colocado da Prova 28 em 2019 e 15º colocado da São Silvestre 2019.

Já no feminino, disputam a prova deste ano Janet Cheruto Masai, do Quênia, campeã da Maratona Eldored em 2018 (Kênia), campeã da Prova 28 em 2019 e 12ª na São Silvestre 2019, e Emily Chebe, de Uganda, campeã da Maratona Word Half 2018 (Uganda), vice-campeã da Volta da Pampulha de 2019 e vice-campeã da Prova 28 em 2019.

Oito atletas de elite nacional que também vão disputar a corrida são: no masculino, Wendell Jerônimo Souza, da Equipe TRT Sport, de Guarulhos (SP); Jurandyr Couto Júnior, da Equipe Associação Comunidade do Atletismo de Santa Catarina; Paulo Alves dos Santos, da Equipe Runbody-Construserv, de Ibiporã; e Damião Ancelmo de Souza, da Equipe Bradesco Seguros do Rio de Janeiro.

No feminino, os destaques nacionais são para Tataine Raquel da Silva, da Equipe Urcamp/Runbody-Biovea/P.M. de Ibiporã; Josiane da Silva Cardozo, da Equipe IPEC/Londrina; Tatiele Roberta de Carvalho, da Equipe E.C. Pinheiros/Marinha do Brasil; e Susane de Araújo Martins, da Equipe IPEC Londrina.