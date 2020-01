Prefeitura de Apucarana autoriza instalação de mais nove parques infantis

O prefeito Junior da Femac anunciou hoje mais espaços que irão receber novos parques infantis na cidade. A prefeitura, com recursos próprios, está investindo em áreas de lazer ao ar livre para as crianças e somente nos últimos três meses de 2019 foram instalados 8 desses equipamentos de diversão na cidade.

A relação divulgada por Junior na Femac, ao assinar a ordem de serviço em seu gabinete, prevê a instalação ao longo dos próximos dois meses de parques infantis em outros nove locais de cidade. Os bairros beneficiados são Vila Apucaraninha, Jardim Gramados; Distrito de Correia de Freitas, Núcleo Habitacional João Goulart, Núcleo Habitacional Dom Romeu, Jardim Santiago, Jardim Diamantina, Distrito do Pirapó e Núcleo Habitacional Afonso Camargo. Todos estes espaços serão adequados para receber os equipamentos com grama, calçada e o que mais for necessário. O valor do investimento é de R$ 187.442,00.

“Esses parques infantis são iguais aos oito já instalados recentemente. Foram dois no Parque Biguaçu, dois no Lago Jaboti, dois no Parque Ecológico da Raposa, um no Núcleo Habitacional João Paulo, e um no Distrito da Vila Reis, na Praça da Paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho”, informa o prefeito.

“Agradeço os nove vereadores que dão sustentação à gestão Beto Preto porque foi através da economia que fizeram na Câmara Municipal que possibilitou investir nestes equipamentos que irão proporcionar bem estar e alegria para as crianças e seus familiares”, destaca Junior da Femac.

O prefeito já adiantou também que bairro da Igrejinha, Residencial Sumatra, Vila Regina, Jardim Interlagos, Parque Bela Vista, Jardim Novo Horizonte, Caixa de São Pedro, Jardim Curitiba, Jardim Catuaí, entre outros, serão contemplados na próxima etapa de instalação de parques infantis.

A instalação dos parques infantis faz parte do Programa Municipal Praça Viva que já recuperou diversos locais de praças nos bairros da cidade. “Estamos anunciando os novos parques infantis dentro da programação festiva do aniversário de 76 anos da cidade, uma cidade que cuida das crianças através da educação, do esporte, da saúde e dos espaços de lazer”, afirma Junior da Femac.

Os novos parques infantis são feitos de material que garante mais segurança para as crianças. Trata-se da madeira plástica, um produto 100% ecológico, resultante da aplicação de moderna tecnologia industrial.

O secretário de obras, engenheiro Herivelto Moreno, explica que o processo de fabricação da madeira plástica agrega matérias-primas recicláveis, como por exemplo, resíduos plásticos industriais dos mais variados. “Esses resíduos são misturados para que sejam transformados em peças semelhantes à madeira natural. Os brinquedos de madeira plástica não sofrem desgaste com as chuvas e têm maior durabilidade, com uma composição totalmente sustentável”, explica Moreno.