Terça-feira deve ser de tempo estável em Apucarana e região; confira a previsão

A partir desta terça-feira (21) voltam as condições típicas de verão em boa parte do Paraná, ou seja, o calor ganha força e chuvas isoladas ocorrem a partir da tarde. São eventos rápidos, que não cobrem grandes áreas e ficam mais restritos ao sudoeste e oeste do estado. No leste, entre a região de Curitiba e litoral, e no norte o tempo fica estável, com variação de nebulosidade, segundo o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

A temperatura deve chegar aos 29ºC, não existe a previsão de chuva para Apucarana e região.

Nesta quarta-feira (22) os índices de instabilidade se elevam em relação aos últimos dias no Paraná, o que reflete numa maior condição de chuvas para as diversas regiões paranaenses. No geral as chuvas seguem uma tendência de verão, ou seja, são eventos localizados. Contudo, mais ao sul, há possibilidade de alguma precipitação já pela manhã.

A temperatura amanhã, deve ser de 24ºC.