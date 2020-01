Taxista de Mandaguari é feito refém durante assalto e deixado em Apucarana 

Um taxista foi feito refém durante um assalto. O crime aconteceu na tarde de segunda-feira (20). O trabalhador também foi agredido com coronhadas, e sofreu ferimentos no rosto.

O taxista é de Mandaguari, ele contou que um homem pediu uma corrida. Ao encontrar o cliente, o suspeito anunciou o assalto, obrigou o trabalhador a ficar no banco do passageiro, e assumiu a direção do carro, trafegando pela PR-444.

O homem contou para a Polícia Militar (PM) de Apucarana, que atendeu a ocorrência, que a todo momento era agredido com coronhadas e que o suspeito exigia dinheiro.

O assaltante entrou no distrito da Caixa de São Pedro e mandou o taxista sair do veículo. O suspeito fugiu levando o carro, R$100 e um celular. A vítima pediu socorro para populares que acionaram a PM.

A PM repassou que a vítima estava com vários ferimentos na face, cabeça, braços e mão. O caso será investigado.