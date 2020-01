PM é acionada para conter briga de casal na delegacia de Apucarana

A polícia militar (PM) de Apucarana foi acionada ontem a noite (20), para atender a uma ocorrência na delegacia da cidade. O investigador de plantão precisou acionar o reforço, quando um casal que estava em atendimento passou a se desentender, quase entrando em vias de fato.

Aos policiais, a mulher contou que trabalha como doméstica na casa dos ex-sogros e que foi agredida com socos e xingada pelo ex-marido enquanto prestava o serviço. Após a agressão, ela teria pego a filha do casal de 4 anos para ir embora, e o ex-marido teria novamente investido contra ela, momento em que ela teria se defendido com uma mordida.



Por causa das agressões, a mulher se deslocou até a delegacia para realizar uma denúncia, mas foi seguida pelo ex-marido, que chegou no local dando sequência à discussão. Apesar do tumulto, a vítima foi ouvida, e sua queixa foi registrada. Ninguém foi preso.