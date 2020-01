A polícia militar (PM) de Apucarana realizou blitz nesta madrugada na avenida Aviação. De acordo com a PM, o trabalho é feito com o objetivo de estabelecer a presença policial, bem como realizar a fiscalização e orientação de motoristas no local.



Durante as abordagens, 2 veículos foram apreendidos e 4 notificações foram realizadas. Ao todo, foram abordados 20 veículos durante a operação.