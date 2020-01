Polícia Civil de Apucarana intima casal suspeito de maus-tratos contra animais

Após denúncia, a Polícia Civil de Apucarana acompanhou o resgate de 23 cachorros, juntamente de uma voluntária da ONG Luta, Amor e Responsabilidade (L.A.R), de Apucarana, ontem (19). Os animais eram vítimas de maus-tratos.

Segundo o investigador da Polícia Civil, Edson Freitas, os animais foram encontrados em uma casa com três quartos e um banheiro, e em cada cômodo tinham de 5 a 8 cachorros de porte pequeno. “As portas estavam fechadas e os locais cheios de fezes e urina. Higiene zero, nem chiqueiro se compara ao que encontramos”, conta.



Ainda de acordo com o policial, o casal suspeito de maus-tratos foi pego em flagrante e foi intimado para comparecer a delegacia de Apucarana no dia 27 de janeiro para prestar depoimento. “Eles terão de comparecer a delegacia por causa da denúncia de maus-tratos contra os animais no próximo dia 27”, explica.

Segundo a coordenador da ONG L.A.R, Vanusa de Oliveira, ainda não foi definido se os animais voltam para os donos. "A justiça vai determinar para onde os animais serão levados. Faz tempo que recebemos a denúncia, mas foi no últimos dias que uma conhecida comentou comigo sobre a casa. Avisei o investigador Freitas e fomos até lá. Primeira vez que fiquei emocionado e senti muita tristeza", comenta.

Entenda o caso:

