Confira as novas atrações inseridas na programação de aniversário de Apucarana

A Prefeitura de Apucarana inseriu mais shows na programação de aniversário da cidade. No dia 26 de janeiro tem show às 14 horas, com Elias & Rafael; do grupo União Demais, às 15 horas; do grupo Querência Amada, às 15h30; da banda A Trinka, 16 horas; da dupla Marcelo & Rodolfo, às 17 horas; da banda Apollus Old Generation, às 20h30; e Tributo a José Rico, com Marcos Paulo & Marcelo, às 21h30.

Todos os shows são gratuitos e acontecem na Praça Rui Barbosa, em Apucarana.

Confira a programação completa:

Os shows começam dia 24 de janeiro, com a dupla João & Santana, às 18 horas; Eduardo Cintra, às 20 horas.