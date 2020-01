Ruas de paralelepípedo no “Pirapó” ganham camada asfáltica

A Prefeitura de Apucarana, através da empreiteira contratada, está fazendo o revestimento asfáltico de mais trechos de paralelepípedos. Desta vez, o serviço está sendo executado em três ruas do Distrito do Pirapó. A área abrangida é de cerca de 5 mil metros quadrados e os investimentos são de cerca de R$ 300 mil.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, afirma que o Município está promovendo melhorias na malha viária tanto no centro, quanto nos bairros e também nos Distritos. “Na semana passada, foi concluído o recape do acesso ao Distrito de Correia de Freitas e nesta semana a equipe está no Pirapó levando o revestimento asfáltico a ruas de paralelepípedo”, exemplifica Junior da Femac.

De acordo com o prefeito, a obra é uma reivindicação dos moradores do Distrito, que foi encaminhada pelo vereador Franciley de Godoi (Poim). As vias recapeadas são as ruas Cesário Festi, Valentin Fenato e Cesar Betiati. Junior da Femac lembra que as três ruas se encontram nas proximidades de um posto de combustíveis, local que por esse motivo é conhecido como “pé de galinha”.

“As ruas, além do fato de estarem próximo de um posto de combustíveis que registra grande fluxo de veículos, também facilitarão o acesso à praça e à igreja que ficam nas proximidades. É uma obra bastante solicitada pela comunidade, pois o paralelepípedo já não atende mais as necessidades dos moradores”, pontua Junior da Femac.

O engenheiro Herivelto Moreno, secretário municipal de Obras, salienta que os paralelepípedos exigem uma manutenção constante, pois é freqüente acontecer o deslocamento de pedras. “Além disso, o revestimento asfáltico diminui os ruídos na rodagem de veículos, garante mais conforto na trafegabilidade e também melhora o fluxo no trânsito”, avalia Herivelto.