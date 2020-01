ONG resgata animais com apoio da polícia civil em Apucarana

A polícia civil (PC) de Apucarana acompanhou o resgate de 23 cachorros, juntamente com uma voluntária da ONG Luta, Amor e Responsabilidade (LAR) de Apucarana, ontem (19). Os animais eram vítimas de maus tratos.

De acordo com a voluntária da ONG, Vanusa de Oliveira, foram recebidas diversas denúncias de que animais estariam sendo vendidos irregularmente em uma loja de rações, na região central da cidade. A denúncia dava conta de que os animais estariam em condições precárias.



No local, foram encontrados 32 animais, entre cães e gatos, a maioria cães, dentro de um cômodo que servia como depósito, com muita sujeira. A voluntária registrou boletim de ocorrência e 23 cachorros foram recolhidos imediatamente do local. O restante dos animais deverá ser recolhido pela ONG ainda nesta segunda-feira (20).