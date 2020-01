Skatista apucaranense Danilo Garcia se destaca no esporte e afirma: "skate salvou minha vida"; assista

O skatista apucaranense Danilo Garcia de 26 anos, tem se destacado no esporte. O jovem vai disputar neste ano, competições importantes a nível de Paraná e tentar uma vaga no campeonato brasileiro de skate.

Danilo contou que quando adolescente foi apreendido várias vezes pelo envolvimento com o tráfico de drogas e furtos. Mas que conseguiu superar o passado através do Skate.

"Eu usei crack por mais de cinco anos, eu pratiquei pequenos furtos, foi apreendido, já fui apreendido também por violência doméstica, por brigar com a minha mãe, e digo com certeza, essa vida não compensa. É perder tempo. Quando maior de idade também já fui preso, entre indas e vindas fiquei quatro anos na cadeia. Hoje estou aqui para mostrar, que sim, é possível deixar os vícios e mudar de vida," detalha Danilo.

Danilo quando adolescente, recebeu como medida socioeducativa aulas do Skatista profissional de Apucarana Rogério Febem, que também é a inspiração para o jovem. "Quando fui apreendido pela primeira vez, como medida de ressocialização, recebi aulas do Rogério Febem, foi ai que minha vida começou a mudar. Sou fã dele, aprender com ele foi incrível. Ele me ajudou muito e agora estou aqui, eu também estou ensinando a garotada, e quero mostrar que todos podem ter um futuro melhor," enfatiza.

Atualmente Danilo está casado, trabalha e treina muito para realizar o sonhos de ser um grande campeão. "Eu digo que o esporte muda a vida das pessoas. O skate pra mim foi a melhor coisa que aconteceu, mudou a minha vida, me livrou das drogas e hoje estou aqui, sendo exemplo para essa garotada. Eu converso, dou conselhos e estou ajudando quem era como eu. Quero agora só viver do skate, desse esporte que eu amo tanto," finaliza Danilo.

Veja a entrevista completa com o skatista: