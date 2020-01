Após ameaçar esposa de morte e agredir filho, homem é preso em Apucarana

A polícia militar (PM) foi acionada no início da tarde de ontem para atender um chamado de violência doméstica no Residencial Mathias Hoffmann. De acordo com o solicitante, um homem estaria agredindo a esposa e o filho e fazendo ameaças de morte.

A vítima contou aos policiais que estava sendo ofendida pelo marido e quando disse que sairia de casa, ele passou a ficar agressivo e ameaça-la com uma faca. O filho do casal tentou intervir, mas foi agredido.



Com a chegada da viatura ao local, o agressor tentou novamente pegar uma faca, mas não conseguiu encontrar porque o filho havia escondido todas. Então ele pegou uma barra de ferro e foi novamente em direção a esposa para tentar agredi-la. Os policiais tentaram conversar com o homem a todo momento, mas ele não obedecia, sendo necessário uso de força por parte dos policiais para contê-lo.

O agressor recebeu voz de prisão pelos crimes de lesão corporal/violência doméstica; ameaça/violência doméstica; injúria/violência doméstica; desobediência e resistência, e foi encaminhado para a delegacia da cidade.