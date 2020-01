Simepar prevê início de semana com pouca chuva no Paraná

Início de semana com pouca chuva no Paraná. No interior paranaense o ar que predomina apresenta baixos índices de instabilidade, por isso as condições para chuvas são baixas. No leste, entre a região de Curitiba e as praias, a nebulosidade segue bastante concentrada, devido ao ingresso de umidade do Oceano, informa o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

A segunda-feira (20) a temperatura deve chegar na casa dos 29°C, não existe a previsão de chuva para Apucarana e região.

Na semana deve ser de tempo estável. Apenas na quinta-feira, existe a previsão de pancadas de chuva.