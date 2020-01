GM e PM de Apucarana realizam operação na Avenida Jaboti 

Oito motocicletas foram apreendidas e três pessoas foram detidas por desacato após uma Operação policial realizada na tarde deste domingo (19), na Avenida Jaboti, em Apucarana.

Equipes da Polícia Militar (PM) e da Guarda Municipal (GM) realizaram a ação, após diversas reclamações de som alto e manobras perigosas de alguns motociclistas.

Segundo o Comandante da GM Alessandro Carletti, a Operação Congelamento, visa a segurança dos frequentadores do Lago Jaboti. O espaço recebe famílias inteiras e pessoas que gostam de praticar atividades físicas.

"Nos reunimos com o Major Vilson Laurentino e traçamos estratégias para melhorar a segurança no local. Recebemos muitas reclamações de som alto, motociclistas realizando manobras perigosas. Na ação de hoje, as motos apreendidas tinham irregularidades. Nossa intenção é promover mais segurança para as pessoas que frequentam o local, para os moradores que sofrem com o som alto," detalha Carletti.

Conforme o Comandante, as ações vão continuar acontecendo. "Vamos continuar fazendo esse tipo de ação, queremos levar mais tranquilidade para as famílias em seu lazer no final de semana. Nós da GM, a PM e agentes de trânsitos, vamos unir forçar e proporcionar mais segurança em uma região tão movimentada," finaliza.