Homem é preso após agredir a esposa duas vezes na mesma noite, em Apucarana

Um homem de 36 anos foi preso após agredir a esposa duas vezes na mesma noite, em uma casa na Rua Betariz Keiko, no Residencial Interlagos. Segundo a Polícia Militar, a vítima chamou a polícia às 20h58, informando que havia sido agredida com chutes. Uma equipe foi no local, porém o autor já havia fugido.

Mais tarde outra pessoa entrou em contato com a PM, informando que o agressor havia retornado e que estava agredindo a mulher e os filhos. Imediatamente, a equipe voltou ao local e conseguiu prender o autor.

A mulher confirmou que foi agredida com chutes e ameaçada com uma faca. Contudo, ela disse que as crianças não foram agredidas. O homem foi preso e encaminhado à delegacia.