Jovem é preso suspeito de vender crack, em Apucarana 

Um jovem de 20 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas, na noite de sábado (18), em Apucarana. Segundo informações da Polícia Militar (PM), o suspeito foi flagrado saindo de um terreno baldio, na Rua Desembargador Clotário Portugal. Com ele foram encontrados certa quantia em dinheiro e 3,64 gramas de crack, que renderiam aproximadamente 15 pedras do entorpecente.

Com ajuda do Canil do 10ºBatalhão de Polícia Militar ainda foi possível localizar a gilete que o suspeito usava para fracionar as drogas. A polícia destacou ainda no boletim de ocorrência que usuários não costumam porta grande quantidade da droga. Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado à delegacia.