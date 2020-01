Nova ligação centro-bairro terá investimento de R$1,4 milhão

O sistema viário de Apucarana ganha a partir dos próximos meses um novo corredor de tráfego. A obra, cuja licitação foi autorizada nesta sexta-feira (17) pelo prefeito Júnior da Femac em ato no gabinete municipal, vai remodelar a Rua João Luís Orlando, criando uma interligação de bairros em trecho de 1.200 metros de extensão entre o cruzamento com a Rua Bandeirantes, no Jardim São Pedro, até a Rua Tulipa, no Jardim das Flores. Ao todo, serão executados 12.617 m² de asfalto novo, com recape em trecho de pedras poliédricas, implantação de drenagem das águas da chuva, meio-fio e calçadas, com investimento orçado em até R$1.430.000,00.

Com contrapartida do Município, os recursos são provenientes do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), da Caixa Econômica Federal (CEF). Parte do Programa Interbairros, idealizado pelo ex-prefeito e atual secretário de Estado da Saúde, Beto Preto e que tem como missão encurtar distâncias e aproximar as pessoas, a autorização da interligação do Jardim São Pedro com o Jardim das Flores faz parte da programação dos 76 anos de Apucarana.

“Esta é uma obra planejada pela gestão Beto Preto pensando não só no presente, mas no futuro, pois vai dinamizar e contribuir para desafogar o trânsito de outras vias desta importante região de Apucarana, criando ainda uma nova entrada da cidade a partir do Contorno Sul, por meio da Rua Nova Ucrânia”, revelou o prefeito Júnior da Femac Segundo ele, idealizado pelo ex-prefeito Beto Preto, o projeto integra o rol de melhorias do Parque Biguaçu. “Obras que simbolizam o momento que Apucarana vive, com planejamento, economia, organização e união”, afirmou o prefeito.

O presidente da Associação de Moradores do Jardim das Flores, Jeferson Marques (Jefão), comemorou o momento. “Nos últimos anos a prefeitura viabilizou uma série de obras, mas esta é sem dúvidas a melhor obra que será feita em nossa região, dando mobilidade ao trânsito ao criar uma ligação direta de diversos bairros ao centro da cidade”, avaliou o líder comunitário.

Executado pela Secretaria Municipal de Obras, na prática o projeto de engenharia prevê a criação de um corredor de tráfego com reconstrução total da Rua João Luís Orlando partindo da Paróquia São Francisco de Assis até a Rua Humberto Contato, em um trecho de 950 metros. “Passando pelo Parque Biguaçu, região do Country Club de Apucarana e fundos do bosque municipal, finalizando com a abertura de um prolongamento de 250 metros da rua junto a um fundo de vale que separa o Jardim São Pedro do Jardim das Flores, ligando a Rua João Luís Orlando com a Rua Tulipa”, detalha Herivelto Moreno, secretário Municipal de Obras.

A partir da autorização, o processo segue agora para a Secretaria de Gestão Pública para elaboração, publicação do edital de concorrência pública e definição da empresa vencedora. “Este trâmite deve durar cerca de 60 dias. A partir da homologação da vencedora, assinaremos o contrato e daremos a ordem de serviço, onde acompanharemos de perto cobrando qualidade e rapidez na execução”, afirmou o prefeito Júnior da Femac.

Morador da região, o vereador Gentil Pereira avaliou a obra como “muito importante” e enalteceu os trabalhos da administração municipal. “Somente nesta semana participei de vários atos oficiais, com autorizações de obras em áreas como infraestrutura urbana, Educação, Saúde, o que comprova que Apucarana está sendo gerida por pessoas que têm amor pelo município e carinho pelo povo”, disse.

O ato também foi acompanhado por moradores, lideranças religiosas, secretários e servidores municipais e os vereadores José Airton Deco de Araújo e Francisley “Poim” de Godoi.