Motorista faz conversão à esquerda e causa acidente na Avenida Minas Gerais; uma pessoa ficou ferida 

Uma pessoa ficou ferida após colisão entre dois veículos, por volta das 18h30 desta sexta-feira (17), na Avenida Minas Gerais, em Apucarana.

Segundo informações de testemunhas, o motorista do Ford Fiesta seguia sentido Arapongas e fez uma conversão à esquerda no meio da avenida para ingressar na Rua Esmeralda, e acabou colidindo contra um Cross Fox.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender o acidente. A vítima, que estava no Cross Fox, sofreu ferimentos leves e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).