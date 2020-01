Acia sorteia carro zero km e outros quatro prêmios no encerramento da campanha de Natal

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) realizou nesta sexta-feira (17), em sua sede no Palácio do Comércio, o último sorteio da Campanha Natal Premiado 2019. Foram sorteados 5 consumidores que ganharam celular, TV 40 polegadas, notebooks e um Onix Joy zero quilômetro.

O carro zero foi sorteado para Adrielly Mateus Sapatini. Outros consumidores premiados foram Inês Maria de França, que ganhou o celular Samsung A50, Marilda Machado Pineda Silva, que ganhou TV Panasonic 40 polegadas, José Augusto Clavero Lauriano da Cruz e Cícero Aparecido de Oliveira, que ganharam notebooks.

Segundo o presidente da Acia, Jayme Leonel, a campanha foi considerada um sucesso. "Tivemos 60 mil cupons participando deste último sorteio, o que já é um indicador. Escolhemos prêmios interessantes, que agradaram bastante", comenta.