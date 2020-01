GM de Apucarana vai fiscalizar uso irregular de vagas especiais no estacionamento rotativo 

Estacionar nem sempre é tão fácil em Apucarana. Principalmente no centro da cidade, para achar uma vaga, é preciso paciência. O fluxo de veículos é grande.

Agora imagina ter o direito de uma vaga especial e não poder usar, pois está sempre ocupada. Em Apucarana esse é um problema frequente, por isso a Guarda Municipal (GM) vai intensificar a fiscalização e autuar os motoristas que estacionam de forma irregular.

Segundo o chefe da GM Alessandro Carletti, após muitas denúncias no 153 da corporação, a fiscalização será redobrada. "Recebermos muitas denúncias, falando do uso irregular das vagas especiais, destinadas aos cadeirantes, idosos, autistas e até as cargas e descargas. Se o motorista for flagrado sem o uso das credenciais será notificado," explica.

Conforme o GM, existem pessoas que precisam usar as vagas especiais, e é preciso respeitar o direito delas. "Se alguém perceber o uso irregular de uma vaga, é só ligar para o 153, a GM ou os agentes de trânsito vão checar as informações. Alguns motoristas as vezes alegam, mas é rapidinho, eu parei o carro para resolver algo e já voltei. Entendemos as necessidades de todos, mas precisamos que os motoristas entendam que as vagas especiais são para as pessoas que também precisam," detalha.

Para fazer uma credencial ou para ver a validade, é preciso procurar departamento de trânsito da cidade, localizado na Rua Tamandaré, 515 Barra Funda. Telefone (43) 3423-0930.

Estacionar o veículo nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos, sem credencial, rende multa gravíssima com sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e punição de R$ 293,47.