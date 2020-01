Apucarana prorroga inscrições da Prova 28 de Janeiro

A Secretaria de Esportes da Prefeitura de Apucarana estendeu até domingo (19/01) o prazo para inscrições da 58ª Prova Pedestre XXVIII de Janeiro, tradicional corrida de rua que acontece neste dia 25 de janeiro e que marca os 76 anos do município. Até esta quinta-feira (16/01), mais de 3 mil atletas já haviam confirmado inscrição pelo site www.apucarana.pr.gov.br/corrida28 junto à 21ª Prova Vinteointinha, para atletas com até 17 anos de idade, e para as provas principais de 5 e 10 quilômetros.

O recorde de participantes foi registrado na edição 2019, com 3.355 atletas no geral. Até domingo, a expectativa da prefeitura é atingir a casa dos 3,5 mil inscritos. Segundo explica a secretária Municipal de Esportes, Jossuela Pinheiro, a prorrogação do prazo de inscrições, que terminaria nesta sexta-feira, aconteceu devido a grande procura.

“Ao longo desta última semana recebemos muitas solicitações de atletas da cidade e de fora para que, se possível, estendêssemos até este domingo. Conversei com o prefeito Júnior da Femac e, como em nada afeta a organização da corrida, oficializamos esta prorrogação de inscrições até as 23h59 de domingo”, confirmou Jossuela. “Dois dias a mais para que os interessados possam fazer a adesão, a esta grande festa do esporte, com mais tranquilidade, aproveitando o sábado e o domingo”, salientou a secretária.

O pagamento da taxa de R$60 poderá ser feito até a segunda-feira (20/01). “Lembrando que para os atletas da Vinteoitinha e para os com idade a partir dos 60 anos a inscrição é gratuita”, pontuou a secretária. Ele pede que ao acessar o site de inscrição, os atletas leiam com atenção o regulamento das provas. “No dia 24, das 8 às 18 horas sem parada para o almoço, e no dia 25 de janeiro, das 8 às 17 horas, no Cine Teatro Fênix, acontece a entrega do “Kit do Atleta”. Em especial aos corredores de Apucarana, peço que procurem retirar o kit já na sexta-feira, deixando o sábado para os corredores que vêm de fora da cidade”, sugeriu Jossuela.

O lançamento oficial da prova, com a presença dos atletas de elite e patrocinadores, acontece no dia 23 de janeiro, em data e locais a serem confirmados. “Já temos inscritos vários atletas de renome do atletismo nacional e internacional, entre eles os africanos da Equipe Coquinho Fila/Bioleve, coordenada pelo técnico Moacir Marconi, o Coquinho”, informou Jossuela Pinheiro.

No dia da corrida, a partir das 14 horas, na Praça Rui Barbosa, está prevista a realização de uma aula de Zumba ao ar livre. “Um “Zumba Class” com todos os professores de Apucarana e região que vão fazer uma festa com atletas que quiserem participar como forma de aquecimento para a corrida”, revelou a secretária.

O prefeito Júnior da Femac lembra que mais uma vez está sendo montada uma grande estrutura para receber atletas e público. “Vamos mais uma vez celebrar o aniversário da cidade em grande estilo. A “Prova 28” é um patrimônio da cidade com reconhecimento internacional. Tudo está sendo preparado com muito cuidado pela nossa Secretaria de Esportes para que os 76 anos de Apucarana fiquem marcados na história”, assinalou Júnior.

Corridas – As largadas a partir da Praça Rui Barbosa, os eventos esportivos têm início a partir das 16 horas com as disputas da “Vinteointinha” – Sub 09 (500 metros), Sub 11 (1.000 metros), sub 13 (1.000 metros), sub 15 (2.000 metros) e Sub 17 (2.000 metros). A prova de “5 quilômetros” tem início previsto para às 19 horas e, a de “10 quilômetros”, às 20h15.

Com o mote “Corra em Apucarana, a Capital do Esporte no Paraná”, a 58ª edição da tradicional prova pedestre é uma organização da Secretaria de Esportes da Prefeitura de Apucarana, com parceria máster do Governo Federal, através da Caixa Econômica Federal, patrocínio e apoio da Sanepar, Governo do Paraná, Associação Comercial, Empresarial e de Serviços de Apucarana (Acia), Unimed Apucarana, Construtora Hirose, Facnopar, Faculdade de Apucarana (FAP), Evandro Mourão Personal Trainer, UniCesumar, Unopar e veículos de comunicação da cidade.