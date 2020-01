Chuva deve dar uma trégua e tempo volta a ficar estável, prevê Simepar 

Se desloca pelo sudeste do país uma frente fria nesta sexta-feira (17). Na retaguarda do sistema (frente fria) a progressão de uma massa de ar mais estável e menos aquecido, influência o tempo no Paraná. A tendência é de maior estabilidade, embora com algumas restrições no estado. Em relação a possibilidade de chuva, no interior em direção as regiões a oeste e norte, pode ocorrer alguma chuva rápida e bem isolada, enquanto que no leste/litoral, fica mais encoberto o céu, com chuviscos ocasionais, segundo o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

A temperatura deve chegar na casa dos 26ºC, não existe a previsão de chuva.

O sábado (18) será de tempo estável em todas as regiões do estado do Paraná. A massa de ar seco e menos aquecida se estabelece sobre a região Sul do Brasil e deixa o tempo sem ocorrência de chuvas. No período noturno sobre as regiões Sul, Central, Campos Gerais, RMC e até no Norte Pioneiro, as temperaturas diminuem relativamente bem comparadas as últimas madrugadas e manhãs.

A previsão é de temperatura na casa dos 27ºC