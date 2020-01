Quatro pessoas ficam presas dentro de elevador em Apucarana

Quatro pessoas, dois adultos e duas crianças, ficaram presas dentro de um elevador de um prédio residencial, localizado na Rua Clóvis da Fonseca, em Apucarana. Os Bombeiros foram chamados para realizar o resgate na manhã de quinta-feira (16).

Segundo a Tenente Ana Paula Inácio, apesar do susto, as pessoas estavam bem e foram retiradas do elevador. "Ninguém ficou ferido, todos estavam bem, é uma situação complicada, que quando acontece, a pessoa quer logo sair, mas é preciso manter a calma e acionar os Bombeiros," detalha.

A tenente aproveitou para realizar orientações, em como agir nesses casos. "Quando as pessoas ficam presas a tendencia é que elas queiram sair, ou o zelar, o porteiro vão até o local tentar abrir a porta, isso é perigoso. Existe uma legislação vigente que determina que apenas os Bombeiros ou a empresa de técnicos em elevadores, façam a retiradas das pessoas," explica.

Outra orientação é sempre olhar com atenção, antes de entrar em um elevador. "Quando a pessoa chamar o elevador, antes de entrar verifique se a cabine está realmente nivelado com o chão. Se perceber qualquer irregularidade, é preciso acionar a empresa técnica responsável," finaliza.