Senhor de 64 anos dorme com o som alto e incomoda moradores do Núcleo João Paulo, em Apucarana

Um senhor de 64 anos foi detido por perturbação do sossego em Apucarana, durante a madrugada desta sexta-feira (17). O idoso dormiu com o som muito alto, e incomodou os moradores da Rua Rio dos Patos.

Ao chegar no endereço, a Polícia Militar (PM) percebeu que o volume do som estava excessivamente alto. A equipe tentou contato com o morador, porém ninguém atendeu.

Os policiais pularam o muro da casa, para tentar contato pela janela, e viram o senhor deitado no chão, dormindo. Conforme a PM, depois de chamar várias vezes o idoso acordou.

A PM pediu para que ele desligasse o som e se identificasse, mas o idoso teria falado: 'polícia? Que polícia o que' e virou as costas e foi para um outro cômodo da casa.

A polícia ficou por aproximadamente 30 minutos na janela da residência chamando o senhor que não respondia. Diante dos fatos, a equipe forçou a porta da casa, que já estava bastante danificada e amassada.

O senhor foi abordado e levado para o cartório da PM, para a lavratura de um termo circunstanciado, pela perturbação do sossego. A equipe desligou o som.