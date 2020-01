Carga de etanol é roubada na região e caminhão é abandonado em Apucarana

Uma carga de etanol foi roubada durante a madrugada desta quinta-feira (16), na BR 376, entre os municípios de Ortigueira e Imbaú. O caminhão que transportava o combustível foi encontrado em um posto de Apucarana.

De acordo com o boletim da polícia militar (PM), o motorista do caminhão carregado com etanol relatou que viajava em baixa velocidade no trecho da BR 376, quando o veículo apresentou um problema e ele parou para verificar. Neste momento ele teria sido abordado por dois homens, um deles armado com uma pistola e o outro com um revólver. Os bandidos deram voz de roubo e disseram que só queriam a carga de combustível.

Ele foi levado então, junto com o caminhão, até Mauá da Serra, onde foi deixado em um matagal acompanhado de um dos bandidos até o início da manhã, sendo liberado em seguida.



A polícia foi acionada e entrou em contato com a empresa dona da carga, que, pelo rastreador, encontrou o caminhão em Apucarana no pátio de um posto de combustíveis. O veículo, que teve a carga levada, foi devolvido aos responsáveis. Ninguém foi preso.