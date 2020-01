PM de Apucarana prende homem suspeito de ser gerente do tráfico

A Polícia Militar (PM) de Apucarana prendeu um homem suspeito der ser o gerente do tráfico. Denúncias informaram que o rapaz vai todos os dias no Núcleo da Fraternidade buscar o dinheiro da venda de drogas.

Após as denúncias, uma equipe realizava patrulhamento pela Rua da Amizade, no final da tarde de ontem (16), quando flagrou um grupo suspeito. Conforme a PM, os homens ao perceberam a viatura tentaram deixar o local e um dos envolvidos jogou algo no chão.

A PM apreendeu um pedaço de maconha que pesou 21 gramas. Os suspeitos foram abordados e um um homem foi localizado R$209, dinheiro que seria da venda de droga.

Conforme a PM os suspeitos já possuem passagens por tráfico de drogas. Uma equipe da P2, setor de inteligência, foi até o local e repassou que um dos homens seria o gerente do tráfico e o outro seria o responsável pela comercialização.

Os suspeitos foram levados para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.