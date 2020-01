PM impede suicídio de mulher em Apucarana

Uma mulher de 52 anos foi impedida de cometer um ato extremo na manhã de ontem (16), na Vila Reis, em Apucarana.

Durante patrulhamento pela região, os policiais encontraram uma senhora na linha do trem, com uma carta de despedida nas mãos, dizendo que estava esperando o trem passar e ia se jogar na linha para tirar sua própria vida.



Os agentes conversaram com ela para que se acalmasse e acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para realizar atendimento. Ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.