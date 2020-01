PM dá dicas para evitar assaltos em semáforo; caso aconteceu no centro de Apucarana

O caso de uma mulher que foi abordada por um homem armado de revólver em um semáforo no centro de Apucarana chamou a atenção nesta quinta-feira (16). A polícia militar (PM) faz orientações para evitar esse tipo de situação.

De acordo com o Major Vilson da Silva, do 10º BPM, esse tipo de ocorrência não acontece com frequência na cidade. "É um fato atípico esse tipo de abordagens em semáforo em Apucarana, podemos dizer que é um fato raro em toda a região", pontuou o Major.

Ele afirma que a PM está atenta às práticas de crimes na cidade, realizando abordagens e patrulhamentos constantemente, com o intuito de coibir a ação de bandidos e faz ainda algumas orientações para que situações como a que ocorreu, sejam evitadas.

"É preciso ter muito cuidado para evitar a abordagem de bandidos e não causar acidentes no trânsito. Ultrapassar o sinal estiver vermelho não é aconselhável, porém, é possível estar atento ao se aproximar de semáforos, observar se existem pessoas suspeitas próximas ao local, e procurar sempre se aproximar em baixa velocidade, de maneira que não seja necessário parar completamente o veículo, enquanto aguarda a abertura do sinal, sobretudo durante a noite e madrugada", explicou o Major.