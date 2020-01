Banco de Leite Humano do Hospital da Providência precisa de doações

O Banco de Leite do Hospital da Providência e Materno Infantil precisa de doação de leite materno e convida as mamães que estão em período de amamentação para realizarem essa ação em benefício dos bebês internados na UTI Neonatal e Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINco).

De acordo com Julia Parra, enfermeira coordenadora do Banco de Leite do Hospital da Providência, os bebês internados na UTI Neonatal e UCINco consomem cerca de 68 litros de leite materno todos os meses. “O bebê que nasceu prematuro possui o estômago e o intestino imaturo e o leite materno é o melhor alimento para seu desenvolvimento”, explica.

Para as mamães que desejam se tornar doadoras e não puderem ir ao Banco de Leite Humano, o setor conta com o apoio do serviço “Bombeiro Amigo da Criança”. “Temos uma parceria muito importante em Apucarana com o Corpo de Bombeiros, eles fazem a coleta de leite materno na casa da doadora. A mamãe pode entrar em contato conosco pelo telefone 3420-1490 para preenchermos um cadastro e passar todas as informações necessárias e, então mandamos um kit para a doação e o leite deverá ficar congelado até a coleta semanal do bombeiro na residência”, explica Julia.

Após a doação, o leite materno passa pelo processo de pasteurização e exame microbiológico. “Fazemos um trabalho minucioso para garantir a qualidade do leite que vai ser oferecido aos bebês atendidos”, afirma.

Sara Gisele Maldonado é mãe de prematuro e conta com doadoras para que seu filho receba esse rico alimento no período de internamento da UTI Neonatal. “Como meu filho nasceu de 32 semanas, minha produção de leite não está como deveria, pois não há o estímulo do bebê, com a ajuda do Banco de Leite eu consigo retirar um pouco de leite, mas não é o suficiente e ele está recebendo de doadoras também. Mães doem, faz bem para os prematuros que precisam, doação de leite materno é uma forma de perpetuar a vida”, comenta.

O Banco de Leite localiza-se no 1º andar do Hospital da Providência e atende de segunda a quinta-feira das 7h às 16h30 e na sexta-feira das 7h às 15h30.