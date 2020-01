Sanepar divulga nota sobre abastecimento na região do Núcleo João Paulo

A Sanepar divulgou a pouco uma nota a respeito do comprometimento no abastecimento de água da região do Núcleo João Paulo, na manhã desta quinta-feira (16). Confira a nota na íntegra:

"A Sanepar informa que, nesta quinta-feira (16), o rompimento de uma válvula redutora de pressão está afetando o abastecimento de água nos bairros João Paulo, Jardim Primavera e Sol Nascente, em Apucarana. O conserto está previsto para ser concluído no fim da manhã, e a normalização deve ocorrer durante a tarde.



Em alguns imóveis, o rompimento da válvula levou sujeira para a rede. Os clientes que foram prejudicados devem entrar em contato com a Sanepar para que a empresa faça a limpeza da caixa d´água.



Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.



A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a colaboração de todos!



O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula".