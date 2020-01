Rompimento de válvula compromete abastecimento de água no Núcleo João Paulo

Moradores do Núcleo João Paulo, em Apucarana, tiveram uma surpresa na manhã desta quinta-feira (16), quando abriram as torneiras. A água que saiu estava escura e barrenta. Segundo a Sanepar, o rompimento de uma válvula pode ter causado o problema, e fará com que a população tenha o abastecimento comprometido ao longo do dia.

A moradora da Rua Rio das Antas, Fernanda Manfrini, enviou um vídeo para o TNOnline, mostrando a situação da água que saiu da torneira nessa manhã. “Eu levantei cedo para lavar a calçada antes de ir para o trabalho e a água saiu assim, muito suja. Já fechei o registro da casa para essa água com barro não entrar na caixa d’agua, se é que já não entrou”, disse a moradora.

Assista:



Ainda de acordo com Fernanda, o problema não foi só na casa dela. “Falei com meus vizinhos e na casa de todos eles a água está saindo suja hoje de manhã”, contou.



De acordo com o gerente regional da Sanepar Luiz Carlos Jacovassi, obras de intervenção na rede realizadas na tarde de ontem (15) e o rompimento de uma válvula redutora de pressão (VRP) no início da manhã de hoje (16), causam o problema no abastecimento do João Paulo. "Nossos técnicos já estão no local para realizar o conserto do equipamento, o que deve durar cerca de uma hora. O abastecimento deve retornar no período da tarde e será normalizado gradativamente", afirmou Jacovassi.