Mulher para em sinal vermelho e sofre tentativa de assalto no centro de Apucarana

Uma mulher levou um grande susto na noite de ontem (15), quando dirigia pelo centro de Apucarana. Ao parar em um semáforo na Avenida Munhoz da Rocha, por volta das 22h, um homem armado de revólver tentou entrar no seu carro para assaltá-la.

A vítima se assustou, acabou arrancando com o carro e não viu para onde o suspeito correu. Ainda de acordo com ela, havia outro homem acompanhando a ação juntamente com o suspeito que fez a abordagem.



Ela acionou a polícia militar (PM), passou as características do suspeito e foi orientada. Ninguém foi localizado.