Temperatura deve chegar aos 30ºC, prevê Simepar 

Uma nova frente fria deixa o tempo instável entre os estados do sul do país nesta quinta-feira (16). O sistema avança ao longo do dia, mas com tendência de seu eixo mais instável evoluir pelo mar, na altura da Região Sul. No Paraná, áreas de instabilidade associadas a frente fria, provocam chuvas e alguns temporais, possibilitando acumulados mais expressivos em algumas áreas/setores, informou o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Ao amanhecer Apucarana registou 20ºC, a temperatura deve chegar na casa dos 30ºC durante a tarde. Existe a previsão de cinco milímetros de chuva.

A frente fria se afasta para os estados da região Sudeste do Brasil na sexta-feira (17) e uma massa de ar com baixos índices de umidade do ar e menos aquecida avança sobre o estado do Paraná. As chuvas perdem força em quase todas as regiões do estado. Contudo, nas regiões Oeste, Sudoeste, Sul, centro sul e Noroeste ainda há previsão de chuvas irregulares entre a tarde e o início da noite.



A temperatura deve chegar na casa dos 29ºC.