Prefeito entrega reforma da UAS do Recanto do Lago, em Apucarana

O prefeito Junior da Femac inaugurou hoje (15) a reforma da Unidade de Apoio da Saúde (UAS) Joice Dias Piza, no Núcleo Habitacional Michel Soni (Recanto do Lago). Os serviços executados, com recursos do município, envolveram revitalização da cobertura e das calhas, troca da porta de entrada por vidro temperado com grade metálica, melhorias nas janelas, substituição das telas do alambrado e pintura em geral. Ainda foi feito servido de nivelamento e plantio de grama no jardim, com instalação de mesa e bancos.

Ligada a Unidade Básica de Saúde Leopoldo Wartwig, a UAS Joice Piza retomada de imediato o atendimento à população depois de ficar fechada para a reforma. “Esse é um evento que acontece dentro do espírito de celebração dos 76 anos de Apucarana. Ao olhar para essa obra percebam o comprometimento da nossa gestão com comunidade. A pessoa que chega aqui percebe que está entrando num ambiente de saúde. Toda melhoria realizada aqui remete a isso”, afirmou o prefeito Junior da Femac.

O diretor presidente da Autarquia Municipal de Saúde, Roberto Kaneta, destacou a importância nas unidades básicas de saúde no atendimento preventivo e primário a saúde. “Agradeço ao esforço da gestão Beto Preto e Junior da Femac visando garantir a estrutura adequada para atender a população da melhor forma possível na área da saúde”, disse Kaneta.

Na gestão Beto Preto e Junior da Femac estão sendo reformados todos os prédios das unidades básicas com recursos próprios do município e já foram construídas três novas UBS, a Eunice Penharbel, do Residencial Sumatra, a Emília Cretuchi, no Parque Bela Vista, e a Elaine Mazur, no residencial Interlagos. Estão ainda em construção as novas UBSs Oreste Marquito, no Jardim Marissol; a UBS Irmã Izília Folador, no Residencial Fariz Gebrim; e a UBS Benedito Cláudio “Pinga Fogo” de Oliveira, no Residencial Solo Sagrado.

A solenidade de entrega da reforma contou com a presença do presidente do Conselho Local de Saúde, José Elizeu dos Santos; dos vereadores José Airton de Araújo, Francisley Poim, Gentil Pereira e Mauro Bertoli; de secretários municipais e da comunidade do bairro.