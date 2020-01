Chuva abre cratera na rua Rosa Stábile

Uma grande cratera aberta recentemente devido ao transbordamento do Córrego Biguaçu na Rua Rosa Stábile, entre os jardins das Flores e Morada do Sol, começa a ser recuperada na semana que vem. A informação é do prefeito Júnior da Femac, que determinou agilidade à equipe da Secretaria Municipal de Obras.

O volume excessivo de água da chuva fez transbordar o córrego, arrastando para dentro de bueiros, muitos detritos como galhos, lixo, terra e entulhos deixados irregularmente na rua, ocasionando o entupimento da rede em trecho da Rua Rosa Stábile. “Recebemos vídeos de moradores que comprovam que a precipitação foi tão grande, que em alguns pontos do canal o nível do córrego subiu acima dos três metros, passando sobre o asfalto”, ilustra o prefeito Júnior da Femac. De acordo com ele, assim que a prefeitura identificou a ocorrência, agentes municipais foram até o local. “Interditamos a calçada e sinalizamos toda a área para evitar acidentes”, relata o prefeito, que é engenheiro civil.



A prefeitura irá fazer agora a limpeza geral da área, com implantação de contenções com muros de concreto e aterros para evitar novo transbordamento, além de promover a recuperação do terreno danificado pela erosão. “Determinei que nossas equipes promovam o trabalho de forma rápida e eficaz”, afirmou o prefeito, salientando que o trabalho de zeladoria da cidade vem sendo feito diariamente pela prefeitura visando a prevenção de danos em todos os bairros. “Esta é uma das marcas da Gestão Beto Preto. Promover ações dos bairros para o centro, que no caso da zeladoria envolvem recuperação asfáltica, varrição, limpeza e manutenção de galerias e bueiros”, citou Júnior da Femac.



O secretário Municipal de Obras, Herivelto Moreno, pede que a população faça a sua parte, depositando materiais de construção, como pedra e areia, de forma adequada para que não sejam arrastados pela água da chuva. “Os entulhos também devem ser colocados em caçambas, como determina a lei”, orienta.