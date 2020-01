Confira a programação completa de shows que agitam o aniversário de Apucarana

A programação do aniversário de Apucarana está recheada de atrações. Os shows começam dia 24 de janeiro, com a dupla João & Santana, às 18 horas; Eduardo Cintra, às 20 horas; Vitor & Mansine, às 21 horas, e Equilíbrio Sonoro, às 22h30.

Já no dia 25 de janeiro, quem anima a festa é a cantora Pérola Crepaldi, às 22h30; e a dupla Vitor & Vanuti, às 23h30. No dia 26 de janeiro tem show da banda Apollus Old Generation, às 20h30; e Tributo a José Rico, com Marcos Paulo & Marcelo, às 21h30.

No dia 27 de janeiro, às 18h30, quem agita a galera é a dupla Emerson & Henrique; às 20h30, Guilherme & Gabriel; às 21 horas, Hugo & Delucca; e às 22h30, o tão esperado show com Bruno & Marrone.



Todos os shows são gratuitos e acontecem na Praça Rui Barbosa, em Apucarana.