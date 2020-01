Obra amplia estacionamento nas imediações da capela mortuária de Apucarana

A Secretaria de Obras da Prefeitura de Apucarana promove o alargamento da Travessa João Reis de Andrade, entre as ruas Osório Ribas de Paula e Talita Bresolin, ao lado da Capela Mortuária Central. O investimento, autorizado pelo prefeito Júnior da Femac, visa abrir novas vagas de estacionamento. “Estamos executando uma série de melhorias na capela, com reforma e ampliação de sua capacidade de velórios, com isto, também estamos cuidando do seu entorno para poder atender o aumento de demanda, principalmente relacionado ao trânsito”, explica Júnior.

Com o alargamento da travessa, que vai passar a ter 12 metros de largura, será possível dobrar o número de vagas para estacionamento. “Estamos na fase de desmanche do estacionamento atual, com remoção das pedras, visando a execução do novo projeto que traz vagas no sentido diagonal em ambos os lados da via”, informa Herivelto Moreno, secretário Municipal de Obras.

O projeto e a obra estão sendo viabilizados com mão-de-obra municipal. “Além da ampliação do número de vagas para estacionamento, o projeto prevê uma nova base e pavimentação para a travessa em paralelepípedo”, relata Moreno. A previsão, comenta o secretário, é de que o serviço seja concluído até o final de fevereiro. Com 120 metros de extensão, o que corresponde a 1.440 m² de área, o investimento previsto na remodelação da via é de R$60 mil, também com recursos municipais.





Capela Central

As melhorias recentes na capela mortuária central, citadas pelo prefeito Júnior da Femac, envolveram a construção de uma nova área, correspondente a 160 metros quadrados, com a edificação de uma sala com capacidade para até dois velórios simultâneos, copa, área para descanso e banheiros com acessibilidade. Com a ampliação, a capela central passa a conta com cinco salas para velório. No que tange a reforma dos 550 metros quadrados de construção existentes, o trabalho engloba a troca de piso, janelas, revisão de toda a rede elétrica, hidráulica e de esgoto, reforma e adaptação de banheiros, manutenção do telhado com a eliminação de infiltrações.