Obras na “Nova Ucrânia” entram na fase final

As obras do prolongamento da Rua Nova Ucrânia até o Contorno Sul de Apucarana entraram na fase final. De acordo com o cronograma estabelecido, 70% dos serviços previstos já foram executados. Dos 970 metros de extensão projetados, restam apenas cerca de 150 metros para serem concluídos.

A modernização deste acesso faz parte da programação alusiva aos 76 anos de Apucarana e, nos próximos dias, o canteiro de obras deverá ser visitado pelo prefeito de Apucarana. “Será um momento em que lideranças e comunidade poderão verificar como ficará o novo acesso, na ligação com o Contorno do Sul. É uma obra que vai modernizar essa via, desafogando o trânsito e garantindo maior mobilidade”, reitera Junior da Femac.

O prefeito lembra que a obra ganha ainda maior dimensão, pois simultaneamente a Rodonorte está fazendo a duplicação da rodovia, o que garantirá a expansão nesta região da cidade. “Além de favorecer empresários e os trabalhadores que atuam no Parque Industrial Sul, essa obra também irá viabilizar novas áreas para desenvolvimento e crescimento econômico da cidade. Isso porque a ligação com o contorno está sendo duplicada, junto à subestação da Copel, e o acesso será por alças paralelas a um novo viaduto”, pontua Junior da Femac.

De acordo com o engenheiro Herivelto Moreno, secretário municipal de Obras, os serviços na Rua Nova Ucrânia estão sendo tocados pela Empreiteira Bueno, vencedora da concorrência pública. O investimento é R$ 1,5 milhão, com recursos financiados pelo Governo do Estado por meio do Banco Fomento Paraná.

O projeto total prevê a execução de drenagem e galerias (1.224 metros lineares), calçadas (3.400 m²), rampas de acessibilidade e sinalização horizontal e vertical. A faixa de rolamento terá 12 metros de largura por 970 metros de extensão (12.344 m²). “Falta apenas executar um trecho de cerca de 150 metros de extensão, onde também está previsto o alargamento da pista, calçadas e plantio de grama”, cita Herivelto, lembrando que a Nova Ucrânia também está ganhando um moderno sistema de iluminação.