Novo chefe do posto de recrutamento do 30º BIMec é apresentado

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, conheceu hoje o novo chefe do Posto de Recrutamento e Mobilização (PRM), órgão sediado no 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec) e que abrange 186 municípios. O 2º tenente Reginaldo da Silva conduzirá o setor pelos próximos dois anos.

Reginaldo foi apresentado nesta quarta-feira (15/01) pelo capitão Donizete Repukna, que está deixando o cargo para assumir outra função dentro do 30º BIMec. Também esteve presente durante a visita ao prefeito o 2º tenente Moacir Baialardi Vaz, que atuará como delegado e auxiliará no desenvolvimento das atividades do posto de recrutamento.

O prefeito Junior da Femac, que preside a Junta Militar do Serviço Militar de Apucarana, destacou o trabalho desenvolvido pelo capitão Repukna e reiterou que o 30º BIMec faz parte da identidade da cidade. “A Prefeitura e o 30º BIMec, através da Junta do Serviço Militar, mantém um diálogo estreito. O Batalhão é uma das riquezas de Apucarana, sendo uma das características da nossa cidade”, salienta.

O prefeito disse ainda que o trabalho do capitão Repukna superou o aspecto técnico-profissional. “Além de todo esse trabalho documental, proporcionando a regularidade dos jovens junto ao serviço militar, o capitão Repukna também conseguiu estabelecer um laço de relacionamentos sociais e de fraternidade aqui em Apucarana”, ressalta Junior da Femac.

O capitão Repukna enalteceu o empenho de prefeito na mudança da sede da Junta do Serviço Militar. “Anteriormente, a junta funcionava numa sala situada na rodoviária, em espaço que não era adequado para o desenvolvimento das atividades. O prefeito se sensibilizou e viabilizou a mudança para um novo endereço, em local mais apropriado e de fácil acesso localizado ao lado da Prefeitura”, frisa o capitação Repukna.