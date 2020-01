Empresários preparam revitalização da quadra 28 de Janeiro e lançam novo Apucarana Futsal; assista

Um grupo de empresários apucaranenses lança nesta quinta-feira (16) o novo Apucarana Futsal, e prepara a revitalização da quadra do 28, que já foi palco de grandes disputas e será sede de treinamento para o time titular e base.

"A ideia é resgatar aquilo que a cidade já teve, trazer de volta a emoção, famílias, crianças que acompanhavam as partidas. O projeto funciona com vários caminhos, com o time principal, um time competitivo e as categorias de base, com as crianças, envolvendo famílias. Aqui no 28 ficava gente por todo lado, vendo os jogos, queremos resgatar isso. O Projeto das Categorias de Base, foi elaborado em agosto de 2019 pela Associação Apucarana Futsal Clube, uma recente associação, que possui como um dos alicerces de sua formação, ser uma Associação de Entretenimento Sócio Esportivo com foco no futsal. Considerando tratar-se de um projeto de médio-longo prazo, as categorias de base da associação, com a metodologia de formação continuada, exercem um papel de fundamental importância dentro da estrutura," detalha o empresário Luis Fernando Milan.

Segundo os empresários, o Apucarana Futsal tem como, uma de suas prioridades, recuperar a confiança da população, bem como apagar as más impressões deixadas por gestões anteriores. Retomar a marca, com transparência.

A equipe do Apucarana Futsal vai disputar a divisão de acesso do

Campeonato Paranaense de Futsal 2020, serie bronze, com o time principal, disputará os Jogos Abertos do Paraná, e também o JAVIS, Jogos do Vale do Ivaí.

A quadra a partir de fevereiro já vai começar a receber as melhorias, novo piso, iluminação, pintura, um investimento de aproximadamente R$70 mil.



"Vamos fazer um contrato de arrendamento de três anos e vamos fazer readequações. O club 28 vai completar 75 anos, e precisa de uma revitalização. Queremos deixar aqui como sempre foi. Sempre gostei de futsal, queremos resgatar os valores de antigamente, estamos compilando um grupo de empresários para que realmente 2020 seja um ano diferente. queremos alcançar grandes vitórias, por que não, a liga nacional," detalha o empresário Rodrigo Begalli.

Para compor o time, seis atletas de outros estados foram contratados. Quatro são do Ceará, um do Rio Grande do Norte e outro de São Paulo. "A base é apucaranense, e o técnico, o professor Wilton Batista, faz um excelente trabalho. Esses atletas chegam para somar com o time, o nome deles, vou manter em segredo. São 13 atletas da casa, seis de fora, com vagas para mais. Os atletas receberão convênio de saúde, estamos animados e confiantes, e vamos nos preparar para grandes partidas" informa Daniel Cordeiro, supervisor técnico.

O lançamento oficial acontece na Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana,Acia às 18:30 e contará com a presença de várias autoridades e empresários que apoiam o futebol.

Assista a entrevista: