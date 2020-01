Homens são presos com celulares furtados em Apucarana

A polícia militar de Apucarana prendeu dois homens na tarde de ontem (14), no Parque Bela Vista, suspeitos de cometerem furtos.

Um dos suspeitos foi reconhecido pela equipe policial durante patrulhamento pelo local. Ele teria sido flagrado por câmeras de segurança enquanto furtava uma cafeteria. No momento da abordagem, ele utilizava o mesmo boné que aparecia nas filmagens. O suspeito estava na rua com outros 3 rapazes, e todos foram abordados. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram um celular, que havia sido furtado na cafeteria, com um chip e carregador de bateria. Outro abordado do grupo estava com um outro celular que não conseguiu relatar a procedência. No momento em que os policiais perguntavam a procedência do aparelho, ele tocou e do outro lado da linha falava o proprietário do telefone, informando ao policial que atendeu a ligação que o produto havia sido roubado.



Diante dos fatos, os dois rapazes foram presos, e encaminhados para a delegacia.