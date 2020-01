Simepar prevê calor e chuvas isoladas  em Apucarana e região

Nesta quarta-feira (14) no Paraná espera-se que o tempo fique um pouco mais abafado ao longo do dia, enquanto uma nova frente fria avança até o extremo sul do país. Há previsão de algumas chuvas isoladas, mas principalmente a partir do período da tarde, com o desenvolvimento de alguns núcleos de nebulosidade, informou o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

A temperatura deve chegar na casa dos 29ºC hoje, e existe a previsão de pancadas de chuva.

Uma frente fria se desloca rapidamente sobre os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e se aproxima do estado do Paraná. Com isso, as condições meteorológicas na quinta-feira (15) voltam a ser de instabilidade e com formação de temporais nas diversas áreas do estado.

Para amanhã a temperatura também deve chegar aos 29ºC e existe a previsão de chuva.